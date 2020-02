Kassa voor Neymar: maandelijks goed voor 3 miljoen

Het mag geen verrassing zijn dat de spelers van PSG de lijst aanvoeren. Op nummer 1 tot en met elf staat een speler van de Parijse topclub. Wie anders dan Neymar staat helemaal bovenaan. De Braziliaanse sterspeler verdient bruto maar liefst 3 miljoen euro per maand, weet L’Équipe . Het mag geen verrassing zijn dat de spelers van PSG de lijst aanvoeren. Op nummer 1 tot en met elf staat een speler van de Parijse topclub. Wie anders dan Neymar staat helemaal bovenaan. De Braziliaanse sterspeler verdient bruto maar liefst 3 miljoen euro per maand, weet Neymar wordt gevolgd door ploeggenoot Kylian Mbappé (goed voor zo’n 1,9 miljoen euro en Thiago Silva die maandelijks ’slechts’1,5 miljoen euro in het laatje krijgt. Het gemiddelde maandloon bij Paris- Saint Germain bedraagt 820.000 euro. Depay en Strootman zitten daar ver onder. Strootman is bij Marseille goed voor een half miljoen euro. Depay, die herstelt van een ernstige kruisband blessure, moet het met aanzienlijk minder doen. De aanvaller ontvangt maandelijks 420.000 euro. www.telegraaf.nl/sport