De sportautoriteiten van de Chinese miljoenenstad Shanghai hebben opgeroepen alle sportevenementen op te schorten zolang het nieuwe coronavirus nog rondwaart. Daarmee is het zeer onzeker of de Grand Prix van China in de Formule 1 op 19 april in Shanghai wel doorgaat.



De internationale autosportfederatie FIA heeft nog geen besluit naar buiten gebracht. De overkoepelende instantie gaf eerder aan de situatie nauwlettend te volgen. Er zou woensdag overleg zijn met de leiding van de Formule 1 en de teams.



De Grand Prix van China is op de kalender de vierde race van het jaar, twee weken voor de Grand Prix van Nederland op 3 mei in Zandvoort.



Het coronavirus, dat in China al honderden mensen heeft gedood en nog niet is uitgewoed, zorgde eerder al voor het annuleren van de race uit de Formule E in de Chinese stad Sanya. De wedstrijd in het WK van de elektrische sportauto’s stond gepland op 21 maart. Ook de WK indooratletiek in Nanjing, 13 tot 15 maart zouden worden gehouden, zijn geschrapt.



De autoriteiten in Shanghai hebben sportbonden en organisatoren van evenementen opgedragen een gezondheidsplan op te stellen om infecties te voorkomen en zo de epidemie te stuiten. De FIA gaf al eerder te kennen de situatie in China nauwlettend in de gaten te houden. „Als het nodig is, zullen we de vereiste acties ondernemen om onze autosportgemeenschap en haar brede publiek te beschermen”, luidde een verklaring.