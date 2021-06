Ondersteunende artsen schrikken van gezondheidssituatie in Suriname

Onlangs zijn artsen vanuit Nederland afgereisd naar Suriname om te ondersteunen in de strijd tegen covid-19. De Surinaamse chirurg Chander Mahabier is ook voor ondersteuning in Nickerie. De laatste keer dat hij er was, waren de covid-cijfers minimaal. Mahabier zegt echter dat hij bijzonder geschrokken is van de situatie die hij heeft aangetroffen. Er is een tekort aan personeel, aan ligplekken en aan sommige medicijnen in Nickerie. Hij doet een dringende oproep op de gemeenschap, nationaal als internationaal, om te ondersteunen.