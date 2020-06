Bouterse trekt uitspraken Santhoki bewust in emotionele sfeer

De uitspraken van president Bouterse over het interview van presidents kandidaat Chandrikapersad Santhoki bij BNR radio over de mogelijkheid Bouterse aan nederland uit te leveren worden bewust in een emotionele sfeer getrokken. Tot deze conclussie komt Cedric van Samson VHP DNA kandidaat. De Surinaamse grondwet staat zulks niet toe en Bouterse weet dat als president ook heel goed, zegt van Samson. Bouterse heeft ook niet de waarheid gesproken m.b.t. het onderwerp samenwerking met de VHP en /of ABOP.