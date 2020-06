Antwoord Santokhi op uitleveringsvraag over Bouterse had scherper gekund

Een interview dat beoogd nieuwe president Chandrikapersad Santokhi heeft afgestaan aan het Nederlandse Business News Radio (BNR), zorgt voor de nodige beroering. Santokhi werd gevraagd of hij bereid is Desi Bouterse uit te leveren aan Nederland vanwege diens veroordeling daar voor cocaïnesmokkel. BNR vatte Santokhi’s antwoord op als een “ ja”. De VHP-voorzitter zegt dat zijn antwoord voor de sensatie uit de context is gehaald. Hij eiste en kreeg rectificatie. Desondanks is president Bouterse verbolgen over het antwoord. Hij waarschuwde de confrontatie niet te zullen opzoeken maar die ook niet te zullen schuwen. Parlementariër Marinus Bee van de ABOP, die deel uitmaakt van de nieuwe beoogde coalitie, stelt dat Santokhi’s antwoord scherper had gekund. Desondanks is het maar voor één uitleg vatbaar. Ook de jurist Gerold Sewcharan stelt zich op het standpunt dat het antwoord Santokhi maar op één wijze kan worden opgevat.