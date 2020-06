Van Trikt stapt naar het Hof van Justitie

Advocaat Irwin Kanhai, die ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt bijstaat, gaat namens zijn client in beroep bij het Hof van Justitie. Van Trikt moest zich op 4 juni verantwoorden bij de kantonrechter. Op dezelfde dag diende Kanhai een bezwaarschrift in bij de magistraat. Deze werd ongegrond verklaard. Kanhai bevestigt dat hij een bezwaarschrift heeft ingediend, en dat hij in beroep gaat bij het Hof. Dat zijn een van de mogelijkheden die hij heeft, zegt hij.