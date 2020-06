Zwervers in tijden van coronacrisis

In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verzorgt de Stichting Logos International voor voeding voor de thuis- en daklozen. Steven Ryme van deze organisatie zegt dat zij nu al ruim vier jaar de zwervers van een warme maaltijd voorzien. In de reportage zeggen de zwervers dat ze geen eten krijgen. Dit is niet juist. Ze willen integendeel gewoon twee porties per keer. Stichting Logos International roept een ieder op die wil helpen met de voedselvoorziening te bellen naar het telefoon- (tevens app-nummer) 8729858.