“Kandidaten zijn pas gekozen wanneer CHS hen gekozen verklaart”

De installatie van het nieuw parlement, zou pas kunnen geschieden wanneer de kandidaten gekozen zijn verklaard, zegt staatsrechtgeleerde Hugo Fernandes Mendes. Er worden discussies gevoerd over het moment waarop de wettelijke aftelling voor de beëdiging van de kandidaten zou moeten geschieden. De grondwet laat teveel ruimte open voor interpretatie en discussie over dit onderwerp. Fernandes Mendes basseert zijn zienswijze op de artikelen 129 en 131 van de grondwet, waarin alleen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) bevoegd is om kandidaten als gekozen te verklaren. Na deze verklaring van CHS, moeten de bewillingsformulieren binnen 14 dagen getekend worden door de gekozenen, terwijl het parlement binnen 30 dagen in een vergadering bijeen moet komen om de geloofsbrieven te behandelen.