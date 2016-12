Weg van confrontatie is niet de weg van oplossing, 17 december 2013



Dit jaar zal vooralsnog rustig worden afgesloten in Huize Ashiana, ondanks de ontevredenheid bij het personeel. Dit is gisteren afgesproken tijdens een algemene leden vergadering.



Aan het principeakkoord dat twee jaar geleden met de regering is afgesloten is geen invulling gegeven. Murwin Leeflang, voorzitter van de bond van het personeel bij huize Ashiana is voorzichtig met de stappen die hij onderneemt. Ik wil niet horen dat ik politiek bedrijf met Ashiana zegt hij. De bond stuurt in deze fase een waarschuwend signaal richting regering. Wij kennen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn er voor deze maand geen acties gepland zegt Leeflang.