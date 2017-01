Om ondersteuning te bieden aan de agrarische sector in Suriname en daar waar mogelijk concrete acties te ondernemen is op initiatief van enkele boeren en deskundigen die, actief zijn in deze sector, de stichting ‘Foundation Foods and Agricultural Development Suriname’ (FFADS) in het leven geroepen.



Coalitieparlementariër Henk Ramnandanlal is adviseur van de FFADS.Wij zitten wat de hoge transportkosten betreft in een vicieuze cirkel, daarom exporteren de boeren minder stelt Ramnandanlal.